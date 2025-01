Mbappé : Son but gag fait du bruit au PSG !

Thomas Bourseau

Karim Benzema reste la référence française incontestée en Ligue des champions avec ses 90 réalisations. Cependant, par le biais d’un but gag contre le RB Salzbourg (5-1), Kylian Mbappé est devenu son dauphin en dépassant le bilan de 50 buts de Thierry Henry. Un palier franchi pour Mbappé qui a été félicité par Achraf Hakimi.

Kylian Mbappé, puissance 51. Mercredi soir, le numéro 9 du Real Madrid a poursuivi sa série en inscrivant son 5ème but lors des quatre dernières sorties de la Casa Blanca. Opposés au RB Salzbourg, les hommes de Carlo Ancelotti ont fait le job devant leur public au Santiago Bernabeu (5-1) grâce à deux doublés signés Rodrygo Goes et Vinicius Jr ainsi que le but de Kylian Mbappé.

Mbappé marque son 51ème but en C1 et dépose Thierry Henry au classement

Un but qui a bien fait rire le principal intéressé. En effet, au retour des vestiaires après la mi-temps, Kylian Mbappé a eu la bonne intuition de presser Janis Blaswich, gardien de but du RB Salzbourg, qui a mal géré sa prise de balle et a vu Mbappé surgir devant lui pour lui chiper le ballon et le pousser dans le but vide. Un 51ème but en Ligue des champions pour le capitaine de l’équipe de France, hilare et choqué au moment de le célébrer.

Achraf Hakimi réagit au but de Mbappé !

Grâce à ce coup de pouce de Janis Blaswich, le compteur de buts de Kylian Mbappé en Ligue des champions est de 51, soit un de plus que Thierry Henry. Seul Karim Benzema le devance au classement en tant que Français (90). Ami de Mbappé, Achraf Hakimi lui a adressé un message après PSG - Manchester City en zone mixte (4-2). « Je suis content du but de Mbappé, c’est mon ami ».