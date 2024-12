Mbappé - PSG : Le rapprochement surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une séparation agitée avec le PSG, impliquant un différend financier de plusieurs dizaines de millions d'euros, Kylian Mbappé se dit toujours attaché au club parisien qui, malgré les tensions en cours, a adressé un joli message à la star du Real Madrid ce vendredi, jour de son 26ème anniversaire.

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé a quitté la capitale durant l’été, un divorce qui ne sait pas déroulé dans le calme. Les deux parties ont entamé un match juridique, l’international français réclamant 55 millions d’euros d’impayés au PSG, qui n’a pas l’intention de lui verser le moindre centime. Alors que l’affaire est en cours, le club de la capitale n’en a pas tenu rigueur à Kylian Mbappé en ce jour particulier.

Le PSG souhaite l’anniversaire de Mbappé

C’est en effet l’anniversaire de Kylian Mbappé en ce 20 décembre 2024, une date que n’a pas oublié le PSG, publiant un message spécial sur son compte X en direction de la star du Real Madrid : « Joyeux 26ème anniversaire ». Dernièrement, Mbappé avait aussi eu un joli mot à l’encontre de son ancien club.

« Je connais par cœur le club »

« Moi j'ai kiffé chaque match du PSG, je regarde toujours chaque match du PSG, confiait Kylian Mbappé dans son entretien accordé à l’émission Clique. D'ailleurs, il y a des gens dans mon entourage qui ne comprennent pas quand je regarde les matches ici. Ils me disent "oh tu regardes tous les matches". Mais ils ne peuvent pas comprendre. J'ai joué là-bas, j'ai fait sept ans, je connais chaque brin d'herbe du Parc. Tu me montres ta place au Parc, je sais où tu es, je sais te situer. Je connais par cœur le club. Quand ils perdent, là ça ne se passe pas très bien, je sais très bien dans quel état d'esprit ils sont les joueurs, comment c'est difficile. (…) Je parle avec les joueurs, j'ai des amis proches dans l'équipe, même les gens du staff, les kinés. Ils m'écrivent, je leur écris. Donc c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça. » Malgré la guerre juridique, la relation entre Kylian Mbappé et l’institution PSG semble toujours forte.