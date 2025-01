Mbappé - PSG : Le grand retour est annoncé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un tout nouveau joueur du Real Madrid. A la peine lors de ses débuts à la Maison-Blanche, la star de 26 ans a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. En effet, Kylian Mbappé est redevenu le même que lorsqu'il excellait au PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son aventure à Paris l'été dernier. Après avoir passé sept saisons sous les couleurs rouge et bleu, l'international français a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé a retrouvé de sa superbe

En grande difficulté lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. A en croire Bertrand Latour, le numéro 9 merengue est redevenu l'un des plus grands footballeurs de la planète, comme il l'a été au PSG.

«L'un des meilleurs joueurs du monde»

« Le triplé de Kylian Mbappé à Valladolid ce samedi ? Il a déjà confirmé son bon retour contre le Barça (5-2 en Supercoupe d'Espagne). Le Real avait pris une leçon. Je trouve que depuis quelques semaines, on retrouve celui qu'on a connu jusqu'en 2022. Sur un des buts qu'il met ce week-end, dans la vivacité qui est la sienne, la légèreté, le relâchement qu'il a dans ses frappes, on le retrouve tel qu'on l'aimait. Des buts, il en a toujours marqué, même la dernière saison au PSG. L'impression visuelle que le joueur donne... je trouve que dans ce qu'il dégage, on le retrouve tel qu'il était lorsqu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré Bertrand Latour, journaliste de Canal +, sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.