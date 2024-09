Mbappé - PSG : Il annonce une grosse perte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que son frère Kylian, Ethan Mbappé est arrivé en fin de contrat avec le PSG en juin dernier et a donc décidé de partir libre. Le jeune milieu de terrain s’est engagé avec le LOSC, et Zoumana Camara estime pourtant qu’il avait toutes les qualités pour, à terme, s’imposer dans la rotation de l’équipe première du PSG.

Le divorce entre le clan Mbappé et la direction du PSG a été acté à plus d’un titre en fin de saison dernière, puisque Kylian mais également son jeune frère Ethan Mbappé ont décidé de partir libre au terme de leur contrat. Le premier a bien évidemment signé au Real Madrid, et son jeune cadet de 17 ans, qui évolue au poste de milieu de terrain, s’est engagé avec le LOSC.

« Il aurait pu faire partie de cet effectif »

Zoumana Camara, qui a dirigé Ethan Mbappé chez les U19 du PSG, estime qu’il aurait pu renforcer l’équipe première s’il avait décidé de rester : « Il a montré qu’il avait du talent. Mais son départ, c’est une décision qui appartient à lui et sa famille. De l’extérieur, on a l’impression que quand il y a eu le départ de Kylian, ils ont voulu créer une rupture avec les deux frères et le club. Mais pour moi, s’il était resté, il aurait pu largement faire partie de cet effectif et rentrer dans le turnover », indique l’ancien entraîneur des jeunes du PSG.

« Un énorme potentiel »

« Il a un énorme potentiel et une palette large. C’est un garçon qui a beaucoup évolué dans son volume de courses, dans l’agressivité qu’il est capable de mettre, il a des passes cachées, dans l’intervalle ou un jeu long. Il peut mettre des buts car il a une bonne frappe, il enveloppe bien », poursuit Camara au sujet du jeune frère Mbappé. Mais ce dernier en a décidé autrement…