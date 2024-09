Mbappé, Neymar, Messi... cet ancien tacle le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant deux saisons, le PSG a disposé d’un trio étoilé composé de Neymar, Lionel Messi, et de Kylian Mbappé. Si les résultats sportifs n’ont pas suivi, les trois stars ont surtout quitté le PSG par la petite porte. C’est en tout cas ce que regrette l’ancien Parisien (2007-2013) Mamadou Sakho.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG. Le phénomène français était la seule véritable star qui était restée à Paris, alors qu’un an plus tôt, Lionel Messi et Neymar faisaient également leurs bagages. Ce trio étoilé n’aura duré que deux ans dans la capitale, mais les trois vedettes n’auront pas véritablement été saluées par les supporters du Parc des Princes...

Mbappé : Le PSG lâche 50M€ pour le remplacer ! https://t.co/EPboyF04j6 pic.twitter.com/HKGhmGOMpH — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

Sakho regrette le départ de Mbappé

Présent sur le plateau de Canal + Sport Afrique, Mamadou Sakho est revenu sur les départs des vedettes du PSG. « Kylian Mbappé est un diamant qui a une valeur. Il gagne des sommes astronomiques mais il génère tout autant. Personne ne gagne un euro s’il ne le vaut pas. Ça regarde ses parents, ses conseillers et les dirigeants du club. Je pense que Kylian en tant que joueur de foot est entré dans tous les foyers parisiens, dans toutes les maisons de France. Il a fait rêver les jeunes des centres de formation, dans les écoles. On doit le remercier pour ça et se rendre compte de la chance de l’avoir eu dans notre stade et dans notre capitale. Il a porté haut nos couleurs, françaises, il continue d’ailleurs, et au Paris Saint-Germain », a d’abord lancé l’ancien défenseur central du PSG (2007-2013).

« Quand on voit l’accueil d’Ibrahimovic, de Kylian (Mbappé), de Neymar, de Messi, et la manière dont ils partent, ça me fait un pincement au cœur »

« Le PSG sait accueillir mais à du mal à dire au revoir. Je trouve ça dommage mais c’est un fait. Quand on voit l’accueil d’Ibrahimovic, de Kylian (Mbappé), de Neymar, de Messi, et la manière dont ils partent, ça me fait un pincement au cœur. Je vois un club de foot comme une famille. C’est comme lorsqu’on fête une naissance. À l’arrivée d’un joueur, on est tous joyeux. Quand cet enfant-là avec qui tu as passé des années grandit et décide de quitter le cocon familial, il faut l’accepter et savoir lui dire au revoir », conclut Mamadou Sakho.