Mbappé : Le PSG doit-il payer les 55M€ ?

Après avoir passé 7 ensemble, le PSG et Kylian Mbappé se retrouvent désormais face-à-face. En effet, réclamant 55M€ à son ancien club pour des salaires et primes impayés, le désormais joueur du Real Madrid a notamment décidé de saisir la commission juridique de LFP. Cette dernière a rendu son verdict ce jeudi et elle a alors ordonné au PSG de régler cette somme. Le club de la capitale doit-il alors payer Mbappé, ce qu’il n’a visiblement pas envie de faire ?

Pensant que Kylian Mbappé avait donné sa parole pour que le PSG s’y retrouve financièrement suite à son départ libre au Real Madrid, le club de la capitale se retrouve aujourd’hui dans de beaux draps. En effet, le capitaine de l'équipe de France réclame 55M€, ce qui équivaut à des salaires et des primes impayées. Pour récupérer son argent, Mbappé a alors saisi la commission juridique de la LFP. C’est ce mercredi 11 septembre que l’audience avait lieu. Et alors qu’une médiation avait dans un premier temps été préconisée, la commission juridique a rendu son verdict ce jeudi.

Mbappé gagne face au PSG

Cela s’est alors soldé par une victoire de Kylian Mbappé face au PSG. En effet, la commission juridique de la LFP a ordonné au club de la capitale de payer les 55M€ au joueur du Real Madrid : « Le Paris Saint-Germain doit procéder sous huitaine au versement des éléments de salaire dus à Kylian Mbappé Lottin, à savoir les salaires et les primes d’éthique dus au titre des mois d’avril, mai et juin 2024, ainsi que l’échéance de la prime de signature due au 29 février 2024 ».

Le PSG donne rendez-vous devant les prud’hommes

Mais voilà que le PSG ne compte toutefois pas en rester là. En effet, suite à ce verdict de la commission de la juridique de la LFP, le club de la capitale a fait savoir à l’AFP qu’il n’avait pas l’intention de payer : « Nous ne payons pas ». Dans son communiqué, le PSG a précisé : « A la lumière des limites de la compétence juridique de la commission de la LFP pour prendre une décision complète sur ce dossier, celui-ci doit désormais être porté devant une autre juridiction ». Comme expliqué par l’ancien employeur de Kylian Mbappé, s’il veut récupérer ses 55M€, il devra aller dans le conseil des prud’hommes. A ce propos, Delphine Verheyden, avocate du joueur du Real Madrid, faisait savoir mercredi soir : « Ce n’est qu’en tout dernier recours que nous serions amenés à saisir les juridictions prud’hommales et pénales, si les droits du joueurs n’étaient pas reconnus par sa Ligue ».

Alors, le PSG doit-il payer ces 55M€ à Kylian Mbappé ?