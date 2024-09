Mbappé : C'est perdu d'avance pour le PSG face à la justice ?

Axel Cornic

Parti au Real Madrid en juillet dernier, Kylian Mbappé réclame toujours de l’argent à son ancien club du Paris Saint-Germain. Et pas une petite somme, puisqu'on parle de 55M€ d’impayés que la Ligue de football professionnel enjoint le club parisien de verser à la star française, qui a d’ailleurs refusé l’option de la médiation.

Décidément, le divorce entre Kylian Mbappé et le PSG ne se passe pas très bien. Le joueur qui évolue désormais au Real Madrid a saisi la LFP, pour réclamer des impayés d’un total de 55M€. Du côté du club, on ne semble toutefois pas vouloir céder...

« C’est un premier point marqué par la défense du joueur »

Le PSG a en effet annoncé ne pas vouloir payer la somme réclamée par Kylian Mbappé, qui représente des salaires et des primes impayés. Tout devrait donc se jouer devant la justice et pour le moment, ça pourrait basculer du côté du joueur ! « C’est un premier point marqué par la défense du joueur » a expliqué Me Samuel Chevret, avocat spécialiste du droit du sport, sur La chaîne L’Equipe.

Le PSG pourrait partir avec un handicap

« Un Conseil de prud’hommes peut être influencé par l'avis de la commission spécialisée de la LFP » a poursuivi Me Chevret. « Ça doit faire l’objet d’un signalement au niveau des instances de la FIFA et c’est susceptible d’être considéré comme un impayé. C’est plus que favorable pour le joueur ». A noter que dans son communiqué, le PSG a notamment déclaré que Mbappé aurait « bénéficié d'avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris ».