Mbappé et Messi ont écoeuré cette figure du PSG

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG s'est imposé face au FC Nantes grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui ont été impitoyables. Après la rencontre, Antoine Kombouare a admis que les deux stars du PSG n'avaient laissé aucune chance à son équipe. L'un étant impossible à stopper et l'autre étant déterminé à battre le record de buts du PSG.

Avant d'affronter le Bayern ce mercredi, le PSG se devait de faire le job face au FC Nantes ce samedi soir. Et grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui se sont illustrés lors de la rencontre, le club de la capitale s'est imposé 4-2 face aux Canaris d'Antoine Kombouare.

Mbappé lui joue un mauvais tour, il lui répond ! https://t.co/msiLLPv4Zh pic.twitter.com/IoUO76KoKj — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Messi est difficile à attraper

Présent en conférence de presse d'après-match, Antoine Kombouare a analysé la défaite du FC Nantes face au PSG. Et comme l'a avoué le technicien des Canaris , Kylian Mbappé et Leo Messi ont éclaboussé de leur classe la rencontre.

«Mbappé voulait absolument son record»