Kylian Mbappé flambe au PSG, l'Espagne hallucine totalement

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes samedi soir (4-2), Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l’histoire du club de la capitale. À 24 ans, l’international français a dépassé Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 201 réalisations au compteur. Un exploit qui a énormément fait réagir en Espagne.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a obtenu une troisième victoire consécutive en championnat face au FC Nantes (4-2), avant de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich mercredi prochain. Une rencontre surtout marquée par le record de Kylian Mbappé, qui en inscrivant le quatrième but de son équipe, est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. À l’issue de la rencontre, l’international français n’a pas échappé aux questions sur son avenir et s’il était lié à la Ligue des champions.

«Mbappé est un animal compétitif»

« Sans manquer de respect au PSG, je ne pense pas parce que si je lie mon avenir à la Ligue des champions je serai parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense qu’à faire les beaux jours du club », a déclaré Kylian Mbappé. Le record de l’attaquant du PSG et ses propos qui ont suivi n’ont pas échappé à la presse espagnole. « Mbappé est un animal compétitif qui n’a que le but entre les yeux », peut-on lire dans un article de AS .

«Mbappé a tenté de dissiper les doutes»