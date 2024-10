Mbappé et le PSG tout proches d'un procès ?

Axel Cornic

La fin de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé s’est très mal passée, avec un départ en fin de contrat qui a alimenté les tensions. Le Paris Saint-Germain aurait utilisé tous les moyens possible pour tenter de nuire à sa star et cela aurait commencé dès juillet 2023, période durant laquelle sa volonté de départ et donc de ne pas prolonger avait officiellement été dévoilée.

On en apprend toujours plus sur la dernière polémique frappant Kylian Mbappé. Impliqué dans une enquête pour viol et agression sexuelle, la star française du Real Madrid a démenti les informations de la presse suédoise, mais désormais des hypothèses de complot font surface… impliquant notamment le PSG.

Les agissements douteux du PSG

Car le club parisien a montré par le passé qu’il pouvait utiliser des moyens assez inattendus pour protéger son image, mais surtout pour nuire à celle d’autres personnes et notamment ses propres joueurs. Deux en particulier en auraient été victime, avec Adrien Rabiot et donc Mbappé, qui depuis 2022 et sa prolongation semblait avoir engagé un véritable bras de fer avec la direction du PSG.

Mbappé et son entourage voulaient porter plainte

Tout se serait amplifié avec son annonce de juillet 2023, lorsqu’il a officialisé le fait qu’il ne prolongerait pas et quitterait donc gratuitement Paris à la fin de son contrat. La réaction du PSG a été rapide avec une mise à l’écart totale, qui à en croire les révélations de Blast aurait poussé Kylian Mbappé à envisager sérieusement des poursuites à l’encontre de son club. Il ne l’a pas fait, mais ça ne l’empêche pas de désormais réclamer près de 55M€ d’impayés à son ancien club.