Mbappé attaque le PSG, «on voit la paranoïa»

Axel Cornic

Lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle par la presse suédoise, Kylian Mbappé n’a pas tardé à réagir avec un message via les réseaux sociaux. Il y dément les informations sorties à son sujet, mais il fait surtout un lien à peine voilé entre cette polémique et le Paris Saint-Germain, son ancien employeur.

D’un scandale, ça s’est transformé en une véritable chasse à la sorcière. Kylian Mbappé a en effet clairement sous-entendu que le PSG, club qu’il a quitté il y a seulement quelques mois pour rejoindre le Real Madrid, pourrait être derrière cette affaire de viol et d’agression sexuelle lancée par la presse suédoise.

« Il accuse implicitement le PSG avant la réunion de conciliation liée à l’histoire des primes »

Ce qui semble certain en tout cas, c’est que le PSG et le clan Mbappé ont définitivement consommé un divorce qui a été très mal géré. « Il accuse implicitement le PSG avant la réunion de conciliation liée à l’histoire des primes. Ce qui est très drôle, c’est qu’on voit la paranoïa » a expliqué Romain Molina, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« On faisait croire devant les caméras je ne sais pas quoi, sauf qu’en fait chacun s’épie et chacun s’accuse »

« J’ai expliqué depuis très longtemps que les deux parties se détestaient » assure le journaliste, qui en juin dernier sur Blast avait déjà publié une enquête au sujet du chantage que pouvait exercer le PSG sur certains joueurs, notamment Kylian Mbappé. « On faisait croire devant les caméras je ne sais pas quoi, sauf qu’en fait chacun s’épie et chacun s’accuse. Tous les problèmes viennent de l’un ou de l’autre ».