«Des soirées très chaudes», il lâche une révélation sur Mbappé

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une immense polémique depuis quelques jours, avec la presse suédoise qui le lie à une affaire de viol et d’agression sexuelle. Et les langues commencent à se délier autour de la star française, dont la vie nocturne semble soulever de plus en plus d’interrogations.

Non convoqué par Didier Deschamps pour les rendez-vous de l’équipe de France et mis au repos par le Real Madrid, Kylian Mbappé pensait sans aucun doute pouvoir se changer les idées en Suède. Mais son escapade à Stockholm s’est finalement transformée en cauchemar, avec cette fameuse affaire lancée par la presse qui fait énormément parler.

Mbappé - PSG : Une vengeance du Qatar annoncée en direct ? https://t.co/cndzyi5Kc3 pic.twitter.com/klUzrbdq2L — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

« Tu parles à tous les gens des conciergeries de luxe, qui te diront que leurs clients en sont très friands »

Mais pourquoi précisément Stockholm et la Suède pour Kylian Mbappé ? Expert des coulisses du football, Romain Molina nous a livré une première version. « C’est très simple. Tu parles à tous les gens des conciergeries de luxe, qui te diront que leurs clients sont très friands de la Suède » a expliqué le journaliste, dans la dernière vidéo qu’il a publié sur sa chaîne YouTube.

« La Suède est de plus en plus demandée »

« C’est le cas au Moyen-Orient. Avant, ils faisaient des soirées à Londres ou Paris, mais maintenant, ils aiment beaucoup aller à Stockholm » a poursuivi Molina. « Pour une raison qui m’a été décrite par plusieurs, c’est que les soirées sont très chaudes. C’est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée ».