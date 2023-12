«Mbappé a peur» : L'annonce qui fait trembler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme régulièrement, Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité du football en France. Et pourtant, l'attaquant du PSG est très discret dans les médias et parle peu, que ce soit de son avenir ou de ses récentes prestations. Pour Daniel Riolo, c'est inquiétant, et la raison est simple. Kylian Mbappé a peur qu'on lui pose des questions.

Depuis quelques années, Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité, que ce soir pour son avenir, ou par ses prestations. L'attaquant du PSG est toutefois très discret face aux discussions le concernant, ce qui agace Daniel Riolo qui estime que le capitale des Bleus « a peur qu'on lui pose des questions » puisqu'il ne parle ni en club, ni en sélection.

Mbappé - Luis Enrique : La guerre qui agite le PSG https://t.co/KNL8CJJgth pic.twitter.com/euBAbzndpJ — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«C'est un garçon qui n'avait peur de rien»

« C'est une sorte d'appel à Kylian Mbappé. Il faut qu'il parle. Il faut absolument qu'il sorte de mutisme. Il y a un an il dispute la finale de la Coupe du monde, il est extraordinaire, mais à ce moment-là, il est probablement le sportif préféré des Français. A ce moment-là, le monde entier a vu que cela s'est joué à un péno, sinon c'est lui qui aurait été Ballon d'Or. Il était sur le toit du monde à côté de Messi. Depuis, c'est une dégringolade. Mais pas que footballistique parce qu'il a continué à marquer des buts. Mais il y a une seconde partie de saison quelconque avec le PSG. Un été géré péniblement. La faute est certainement plus du côté du club que de la sienne, même s'il n'a pas été totalement parfait non plus. Néanmoins, il n'a jamais parlé. Cela fait un an qu'il ne parle pas. Avec le PSG il ne parle pas, avec les Bleus il ne parle pas non plus, il a peur qu'on lui pose des questions. C'est un garçon qui n'avait peur de rien », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Là Kylian Mbappé nous fait des prestations…»