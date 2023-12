Luis Enrique interpelle deux recrues du PSG

Amadou Diawara

Arrivés tous les deux au PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont en concurrence pour le poste de numéro 9. Alors qu'il n'a pas encore réussi à établir une véritable hiérarchie entre ses deux avant-centres, Luis Enrique leur a envoyé un message.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a offert deux nouveaux numéro 9 à Luis Enrique : Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et depuis le début de la saison, le coach du PSG n'a pas encore choisi qui était son avant-centre numéro un.

La concurrence est rude entre Ramos et Kolo Muani

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur la concurrence entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et le technicien du PSG a profité de l'occasion pour envoyer un message fort à ses deux recrues estivales.

«Ce sont deux joueurs qui travaillent bien»