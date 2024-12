Luis Enrique : Clash révélé au PSG, un joueur sort du silence !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En difficulté ces dernières semaines, Bradley Barcola verrait ses rapports avec Luis Enrique se détériorer. A la veille d’une rencontre décisive en Ligue des champions face à Salzbourg, l’ancien joueur de l’OL recruté pour 50M€ l’été dernier a livré ses vérités sur sa relation avec l’entraîneur espagnol.

Alors que le PSG est en difficulté en Ligue des champions, avec une 25e place au classement synonyme d’élimination avant le déplacement à Salzbourg, l’ambiance ne serait pas au beau fixe en interne. Les relations seraient en effet tendues entre Luis Enrique et certains de ses joueurs, à l’instar de Bradley Barcola. Foot Mercato révélait dernièrement que le numéro 29 du PSG serait de plus en plus en décalage avec les consignes de son entraîneur. Présent face à la presse ce lundi soir, l’ancien de l’OL a toutefois tenu à afficher sa confiance envers Luis Enrique.

« J’ai confiance en notre coach »

« J’ai confiance en notre équipe, en notre coach, a fait savoir Bradley Barcola. On a une bonne équipe. On sait ce qu’on a à faire. On travaille énormément sur ces matchs. C’est pour ça que j’ai confiance. » L’attaquant du PSG a également détaillé les propos de son entraîneur avant le rendez-vous décisif de mardi : « Il nous a dit de faire un grand match, de ne pas se poser de questions. On ne doit pas écouter ce qui se dit. On doit être focus sur nous. »

« Il n’est pas usant »

Relancé sur la méthode de Luis Enrique, décrite comme « usante » par le journaliste, Bradley Barcola a répondu en rigolant : « C’est le coach ! Il nous donne les consignes, on les applique. Il n’est pas usant, il est derrière nous et on a confiance en lui. On a énormément de liberté. On a des consignes spécifiques mais il nous dit d’avoir cette liberté de mouvement, de prendre les espaces. Ce n’est pas dérangeant. »