Lionel Messi revit après son calvaire au PSG !

Pierrick Levallet

En 2021, le PSG a surpris tout le monde et a une nouvelle fois frappé un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale a signé Lionel Messi, parti libre le coeur brisé du FC Barcelone. Mais l’aventure de la Pulga chez les Rouge-et-Bleu a été un véritable calvaire. L’Argentin est alors parti à l’Inter Miami en 2023, où il revit depuis.

Après Neymar et Kylian Mbappé, le PSG avait frappé un nouveau grand coup sur le mercato en 2021. Le club de la capitale a réussi à attirer plusieurs grandes stars, dont Lionel Messi. Parti libre le coeur brisé du FC Barcelone, l’Argentin pensait trouver refuge chez les Rouge-et-Bleu. Mais sa première saison a été plutôt mitigée, loin des standards habituels de la Pulga. Son deuxième exercice a été plus convaincant, mais plutôt irrégulier. L’octuple Ballon d’Or a vécu un véritable calvaire au PSG.

Mercato : Le PSG s'est sorti d'une galère grâce à Neymar et Messi https://t.co/Y4n1au9iXW pic.twitter.com/Y0QBRepC1w — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

«A Paris, sur le plan personnel, je n’étais pas bien»

« A Paris, on sonnait à ma porte à 9 ou 10 heures du soir pour me dire que les enfants ne devaient pas jouer au ballon. Les voisins nous emmerdaient. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme eux et moi le voulions. Ça joue beaucoup sur mon état d’esprit et ça se répercute sur le terrain. A Paris, sur le plan personnel, je n’étais pas bien. Ce fut un changement dur et difficile pour nous. Nous ne nous attendions pas à devoir quitter Barcelone, ce n’était pas un choix. C’était aussi une expérience de vie. Lorsque j’étais à Paris, la plus belle chose qui me soit arrivée, c’est d’être champion du monde » a notamment expliqué Lionel Messi au cours d’un entretien à ESPN il y a quelques temps.

Messi «se sent à l'aise» à l’Inter Miami

Le champion du monde 2022 est alors parti libre du PSG pour signer à l’Inter Miami lors de l’été 2023. Et il semble revivre depuis. « Je dirais qu'il a trouvé un environnement où il se sent à l'aise. Il est dans un projet qui le passionne, un projet qui a l'ambition de grandir et qui est entouré de grands joueurs. Je dirais que ce qui se reflète sur le terrain, c'est le bonheur avec lequel il vit ce projet, jusqu'au jour où il décidera d'arrêter » a expliqué Andrés Iniesta au micro d’ESPN.