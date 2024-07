Ligue 1 : Quel est le nombre de trophées du PSG ?

Arnaud De Kanel

Alors que la saison 2023-2024 de la Ligue 1 s'est achevée, les regards se tournent inévitablement vers le PSG, un club qui continue de dominer le football français avec une régularité impressionnante. Mais au-delà des succès récents, il est pertinent de se pencher sur le palmarès global du club de la capitale pour mesurer l'ampleur de sa suprématie. Combien de trophées le PSG a-t-il accumulés au fil des années ? Le 10 Sport fait le point.

Des débuts timides, et puis QSI...

Fondé en 1970, le PSG n'a pas tardé à se faire un nom sur la scène nationale. Son premier titre de champion de France a été conquis en 1986. Depuis, le club a connu une croissance spectaculaire, marquée par des investissements massifs, notamment depuis l'acquisition par Qatar Sports Investments en 2011. Depuis 2011, le PSG a accumulé les titres à un rythme effréné. En Ligue 1, le club a remporté 12 titres de champion, faisant de lui le club le plus titré de l'histoire de la compétition devant l'ASSE. En plus de ses succès en championnat, le PSG a également brillé dans les autres compétitions nationales. Le club parisien a soulevé la Coupe de France à 15 reprises, un record. La Coupe de la Ligue, désormais disparue, a été remportée 9 fois par le PSG, ce qui en fait également le club le plus titré dans cette compétition. Le Trophée des Champions, qui oppose chaque année le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France, a été remporté 12 fois par le club de la capitale.

En attendant la Ligue des champions ?

Sur la scène européenne, le PSG continue de courir après la prestigieuse Ligue des Champions. Après une finale en 2020, le club espère chaque saison pouvoir ajouter ce trophée tant convoité à son palmarès. Cependant, le PSG peut se targuer d'un titre en Coupe des Coupes (1996) et en Coupe Intertoto (2001).

La palmarès complet du PSG

Ligue 1 : 12 titres

Ligue 2 : 1 titre

Coupe de France : 15 titres

Coupe de la Ligue : 9 titres

Trophée des Champions : 12 titres

Coupe des Coupes : 1 titre

Coupe Intertoto : 1 titre



Un total de 51 trophées pour le PSG, club français le plus titré de l'histoire.