Le rendez-vous est pris, le PSG annonce la couleur

Le Paris Saint-Germain est fixé depuis ce lundi 18 décembre : la Real Sociedad sera son adversaire pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Et bien que cela puisse paraître comme étant un tirage plutôt clément, Marquinhos et Nasser Al-Khelaïfi ont calmé tout le monde.

Le PSG ne devra pas se mesurer à un adversaire XXL comme ce fut le cas lors des éditions précédentes au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Malgré sa deuxième place en phase de poules, le Paris Saint-Germain a évité le FC Barcelone, le Real Madrid et bien d’autres têtes d’affiche du football européen.

Marquinhos rappelle que la Real Sociedad est sortie victorieuse de son groupe

En effet, lors du tirage au sort qui a eu lieu lundi, le Paris Saint-Germain a hérité de la Real Sociedad, première de son groupe devant l’Inter. Pour Marquinhos, ce sera tout sauf une promenade de santé pour le PSG en février et en mars prochain comme il l’a confié à PSGTV . « Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là ».

Al-Khelaïfi : «Un club magnifique que nous respectons beaucoup»