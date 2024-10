Le PSG victime d'une grande anomalie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a concédé un match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1). Malgré une domination apparente, les Parisiens n’ont pas su concrétiser toutes leurs occasions afin de l’emporter. Après la rencontre, le coach de la formation néerlandaise Peter Bosz a affirmé que Paris méritait de repartir avec les trois points.

Une déconvenue. Avec une défaite concédée sur la pelouse d’Arsenal (2-0) le 1er octobre dernier, le PSG se devait de remporter les trois points avec la réception du PSV Eindhoven ce mardi soir à l’occasion de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Si la formation de Luis Enrique a dominé les débats pendant une longue partie du match, le manque de réussite face aux buts aura coûté cher aux Parisiens, qui ont concédé un match nul très décevant (1-1).

Luis Enrique estime que le PSG aurait dû gagner

Si le PSG va clairement devoir se ressaisir, Luis Enrique lui, a affirmé après le match que son équipe méritait de l’emporter : « C'est évident qu'on a eu plus d'occasions que notre adversaire. On méritait de gagner ce match, il semble qu'on a été meilleur que le PSV Eindhoven ». Et à en croire les mots de son homologue du PSV Peter Bosz, l’Espagnol a clairement raison.

Peter Bosz : « Normalement, on perd »

« Normalement, on perd. J’ai vu des matches où la meilleure équipe ne gagne pas. C’est possible aussi. Je pense que les dix premières minutes, on a raté notre match. Mais après, on a bien joué. En première mi-temps, on a essayé de jouer, mais ce n’était pas facile, il nous manquait quatre ou cinq joueurs titulaires. Tu vas jouer à Paris, ce n’est pas évident de faire un résultat là-bas. Mais on l’a fait. Sur la première mi-temps, on a mérité ce résultat. En deuxième mi-temps, on n’est pas arrivé à jouer, on a perdu le ballon trop vite », a ainsi lâché le coach néerlandais en conférence de presse d’après-match.