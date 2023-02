Le PSG veut imiter Deschamps, c’est une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé de Kylian Mbappé au coup d’envoi, Christophe Galtier a opté pour une tactique très défensive contre le Bayern Munich. L’idée était de tenir sans prendre de but, en attendant l’entrée du crack de Bondy capable de faire d’énormes dégâts en contre. Une idée de jeu semblable à celle de Didier Deschamps en équipe de France, mais qui ne s’est pas révélé gagnante comme le souligne Daniel Riolo, qui n’épargne pas les choix du coach parisien.

Face au Bayern Munich, le PSG a décidé d’opter pour tactique assez défensive, ce qui n’a pas porté ses fruits puisque les Bavarois se sont imposés (1-0). Daniel Riolo regrette ainsi le choix de Christophe Galtier.

«Avec cette équipe-là, tu ne peux pas bétonner»

« Il ne sait pas bétonner Nuno Mendes, c'est pas un maçon ! Si Galtier veut bétonner, qu'il aille récupérer des joueurs des équipes du milieu de tableau de Ligue 1. Avec cette équipe-là, tu ne peux pas bétonner. Quitte à le faire, fais le à fond, et fais comme Deschamps en donnant tout le temps le ballon à Mbappé », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot avant de poursuivre.

«On sait que c'est Kylian et le néant»