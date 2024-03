Le PSG va boucler un retour, il se fait recadrer !

Thomas Bourseau

Ayant quitté le PSG en 2022 avant de brièvement y revenir l’année dernière, Xavi Simons devrait déposer ses valises à Paris en fin de saison soit au terme de son prêt au RB Leipzig. Néanmoins, le sélectionneur des Pays-Bas n’a pas manqué de le rappeler à l’ordre en sélection en raison d’un trop gros nombre de pertes de balle de sa part.

Le Paris Saint-Germain a activé la clause de rachat fixée à 6M€ dans l’accord passé avec le PSV Eindhoven au début de l’été 2022 concernant Xavi Simons. A la dernière intersaison, après une saison pleine et une Coupe du monde disputée avec les Pays-Bas au Qatar, le milieu offensif de 20 ans a effectué son grand retour au PSG, mais pas pour y jouer de suite.

Xavi Simons va retrouver le PSG

En effet, alors que Neymar se trouvait toujours au PSG, le club de la capitale prenait la décision de prêter Xavi Simons pour la totalité de la saison en cours au RB Leipzig. Et quelques jours plus tard, Neymar prenait le chemin d’Al-Hilal pour un transfert avoisinant les 90M€. Appelé à faire son retour au PSG et éventuellement pour de bon lors du prochain mercato estival, Xavi Simons s’est fait remarquer par Ronald Koeman à cause de sa prestation face à l’Ecosse vendredi dernier (4-0), et pas en bien.

Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter ! https://t.co/PQHMeNNOnG pic.twitter.com/ZJADgVguT2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

«Il rend les choses trop compliquées»