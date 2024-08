Le PSG tient un «joueur magnifique» !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola, à l’aube de ses 22 ans, est déjà un élément incontournable du Paris Saint-Germain. Un an après son transfert de l’OL, l’international français et attaquant star du PSG de ce début de saison a reçu les louanges de son président Nasser Al-Khelaïfi ces dernières heures, tant pour son professionnalisme que pour la personne qu’il est.

Jeudi, en toute fin d’après-midi, avait lieu le tirage au sort de la phase de poule de la nouvelle formule de la Ligue des champions à Monaco. Le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos représentaient le PSG pendant cet évènement qui a livré un calendrier chargé au Paris Saint-Germain avec notamment les réceptions de Manchester City et de l’Atletico de Madrid au Parc des princes et des déplacements sur les pelouses du Bayern Munich et d’Arsenal entre autres.

Pour Al-Khelaïfi, Barcola «a tout»

Aux micros de divers médias dont L’Équipe et RMC Sport, le président du PSG en a profité pour faire l’éloge de Bradley Barcola. « Barcola est un joueur magnifique, vraiment. Il a du talent, il est rapide, il a tout. Plus important aussi, comme personne, c’est l’un des plus professionnels ici pour moi, même si tous les joueurs qu’on a sont professionnels. Mais lui a vraiment quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui ».

«Il n’est pas encore arrivé. Il a beaucoup de travail à faire avec le coach»

Toutefois, quand bien même Bradley Barcola apporte grandement satisfaction au staff technique de Luis Enrique et à la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à lui signifier d’en aucun cas se relâcher et de continuer à fournir les efforts nécessaires pour sa propre progression. « Ça ne fait que commencer, il a besoin de travailler. Il n’est pas encore arrivé. Il a beaucoup de travail à faire avec le coach, c’est le plus important. Travailler et jouer pour l’équipe aussi ». Recruté pour un montant total de 50M€ à l’été 2023 en provenance de l’OL, Bradley Barcola justifie pour le moment l’investissement effectué par le PSG.