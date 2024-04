Le PSG réalise un exploit, il révèle un secret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après l'exploit du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, Bradley Barcola, l'un des grands artisans du succès parisien, s'est confié sur cette soirée de folie pour le club de la capitale. Et l'ancien joueur de l'OL révèle que les hommes de Luis Enrique n'ont jamais douté de la qualification, même lorsque le Barça a ouvert le score grâce à Raphinha.

Battu au Parc des Princes en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-3), le PSG était dans l'obligation de s'imposer au match retour à Barcelone. Une tâche rendue encore plus compliquée lorsque Raphinha a ouvert le score pour le Barça. Néanmoins, les Parisiens, bien aidés par l'expulsion de Ronald Araujo, ont inversé la tendance pour finalement largement s'imposer (4-1). Bradley Barcola confie d'ailleurs que ses coéquipiers n'ont jamais douté.

«Je n'ai vu aucun doute»

« Honnêtement, même pas un petit peu de doute. Souvent quand on prend un but, j'ai le réflexe de regarder mes coéquipiers. Et là, je n'ai vu aucun doute. Je n'ai même pas senti un peu de peur. Donc directement ça rassure. Je me suis dit : "c'est parti, on est sur le même état d'esprit". Voilà pourquoi on a réussi à faire cette remontée », confie l'ailier du PSG au micro de RMC , avant de revenir sur son action cruciale qui a conduit à l'expulsion de Ronald Araujo.

Barcola savoure son action sur Araujo