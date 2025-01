Le PSG prépare un retour surprise ?

Thomas Bourseau

Pendant toute l'ère-QSI, Presnel Kimpembe s'est battu pour sa place au PSG lorsque d'autres titis parisiens s'en sont allés voir ailleurs pour obtenir du temps de jeu. Blessé depuis près de deux ans, Kimpembe a récemment assuré qu'il pourrait revenir à la compétition. Le 16ème de finale de Coupe de France ce mercredi serait une belle opportunité, mais le clan Kimpembe n'y croit pas vraiment.

Presnel Kimpembe traverse une longue et douloureuse traversée du désert depuis février 2023 en raison d'une grave blessure au tendon d'Achille. Le champion du monde tricolore est passé par deux fois sur la table d'opération tout en signant une prolongation de contrat en décembre 2023 au PSG. Et maintenant ? De retour à l'entraînement à l'automne dernier, Kimpembe n'a jamais eu la possibilité de refouler la pelouse, si ce n'est celle de l'Allianz Arena en Ligue des champions le 26 novembre dernier contre le Bayern Munich (0-1), match pour lequel Luis Enrique l'avait intégré dans son groupe de joueurs convoqués sans pour autant le faire jouer.

«Mon retour, c’est pour bientôt»

Toutefois, Presnel Kimpembe s'est dit prêt à relever chaque défi que pourrait lui envoyer Luis Enrique lors d'une entrevue avec RTL.

« Je me sens très, très bien en ce moment. Sinon, on ne m’aurait pas entendu. Mon retour, c’est pour bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme ça. On me connaît, je suis le soldat que je suis ». Se pourrait-il que ce soit pour mercredi dans le cadre du 16ème de finale de Coupe de France face à Espaly ?

Un retour de Kimpembe dans le groupe face à Espaly ?

Le Parisien explique ce lundi que Luis Enrique ne verrait pas encore d'horizon afin d'offrir du temps de jeu à Presnel Kimpembe. L'impliquer dans cette rencontre de Coupe de France face à Espaly serait une occasion rêvée pour les deux parties de faire un test si le score tourne en faveur du PSG au fil des minutes. Néanmoins, au sein du clan Kimpembe, l'optimisme ne régnait pas vraiment concernant une potentielle convocation. Et pour cause, face à l'ASSE dimanche, le crack de 17 ans Axel Tape lui avait été privilégié.