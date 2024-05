Le PSG prépare un nouveau maillot inédit !

La rédaction

Une nouvelle fois, la collaboration entre le PSG et la marque Jordan accouche d’une création inédite pour les Parisiens. Si les tuniques domiciles et extérieures, ainsi que le troisième maillot, avaient déjà été dévoilés, un gros indice vient d’être lâché sur une nouvelle collaboration entre le club parisien et la filiale de Nike en vue de la saison prochaine.

Depuis 2018, le PSG et Jordan s’associent pour élaborer les troisièmes et quatrièmes maillots de l’écurie francilienne. Chaque intersaison, le design des nouvelles tenues des clubs est un élément qui intrigue les fans. Pour ceux des pensionnaires du Parc des Princes, une partie du mystère vient d’être dévoilée pour ce qui sera la quatrième tunique des joueurs rouges et bleus pour l’exercice 2024/2025.

Une couleur inédite

Si les troisièmes et quatrièmes maillots sont souvent l’occasion pour les équipementiers de s’essayer à quelques fantaisies, Jordan semble avoir fait dans la sobriété pour cette nouvelle itération. D’après la révélation faite par Footy Headlines , c’est de bleu clair-argent que devrait être principalement ornée la prochaine tunique parisienne.

💣💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: PSG 24-25 Fourth Kit Info Leaked: https://t.co/Apq62vrDT7 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 22, 2024

Un partenariat Jordan/PSG une nouvelle fois mis en avant

Jordan et le PSG sont en collaboration depuis 2018. L’équipe parisienne est un partenaire de choix pour la filiale de Nike, puisqu'elle est la première équipe de football à avoir collaboré avec la marque. C’est à ce titre que les pensionnaires du Parc des Princes bénéficient de quatre maillots différents depuis la saison 2018/2019. Un moyen pour les supporters d’agrandir leur collection.