Le PSG prépare un énorme changement ?

Jean de Teyssière

Dimanche soir, le PSG se déplacera à Nice pour clôturer la septième journée de Ligue 1. Après la défaite face à Arsenal en Ligue des Champions mardi dernier, le club de la capitale voudra sans doute réagir dans le championnat de France. Une modification pourrait d'ailleurs être apportée par Luis Enrique, qui serait tenté de mettre Donnarumma sur le banc.

Au PSG, la concurrence touche tous les postes, y compris celui de gardien de but. Gianluigi Donnarumma pourrait en faire les frais, lui qui n'a pas été irréprochable lors de la défaite parisienne à Arsenal, en Ligue des Champions.

Donnarumma rate son retour

De retour dans les buts parisiens après trois matchs ratés suite à une blessure, Gianluigi Donnarumma n'a pas été flamboyant face à Arsenal mardi dernier. Coupable sur les deux buts encaissés par le PSG, le portier italien est en plus loin de faire l'unanimité au sein du club de la capitale.

Donnarumma sur le banc face à Nice ?

On le sait, depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a jamais exprimé clairement une hiérarchie chez les gardiens parisiens. Gianluigi Donnarumma n'est pas assuré de jouer toutes les rencontres et selon L'Equipe, sa performance en Ligue des Champions pourrait conduire Luis Enrique à changer de titulaire au poste de gardien de but. Matvey Safonov ou Arnau Tenas auront une carte à jouer.