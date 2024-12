Le PSG n'a aucun intérêt à claquer cette porte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu des dérives auxquelles on peut désormais assister sur X, la plateforme d'Elon Musk, certains clubs ont décidé de la quitter. D'autres formations plus huppées, comme le PSG, pourraient-elles en faire de même dans les semaines et mois à venir ? Le club de la capitale n'aurait aucun intérêt pour le moment.

Ce mercredi, le Red Star a fait une annonce pour le moins inattendue. En effet, le club francilien a annoncé se retirer de X en raison des dérives de la plateforme d'Elon Musk. Un départ qui n'a toutefois pas eu un énorme retentissement, mais cela pourrait être chose si le PSG venait à claquer la porte. Est-ce pour autant dans les plans du club de la capitale ?

« Tout à perdre »

Contacté par L'Equipe à propos d'un départ de X, le PSG n'a pas souhaité répondre. Spécialiste en communication, Cédric Landu a lui expliqué : « Les clubs, comme les grandes entreprises, bougent peu parce qu'ils ont tout à perdre. Quand ils s'engagent, c'est qu'ils sont contraints ».

« Ai-je des raisons de quitter X ? »

« Aujourd'hui, si je suis le PSG, Manchester United ou le Real Madrid, ai-je des raisons de quitter X ? Je vois qu'il n'y a que deux clubs, des petits, qui l'ont fait et il n'y a pas de pression médiatique ou populaire qui me pousse à le faire. Donc, au final, non, il n'y a pas de sujet parce qu'il n'y a pas de risque de destruction de valeur en restant sur X et pas certain qu'il y ait un gain à obtenir en le quittant », a-t-il développé. Aucun intérêt donc pour le PSG pour le moment...