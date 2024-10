Le PSG l’a fait pleurer !

Jean de Teyssière

Ce mercredi, un nouveau film de Fabien Onteniente sortira en salle. Il s’agit de 4 Zéros, la suite de 3 Zéros, sorti en 2002. L’histoire raconte un agent de joueur méconnu qui découvre une pépite mais doit faire face à la concurrence d’agents mieux implantés. Une histoire dont le PSG est concerné puisque des scènes ont été tournées au Parc des Princes.

La genèse du film 4 Zéros réalisé par Fabien Onteniente vient de la fameuse phrase de Kylian Mbappé en 2022 : « le football il a changé. » Il a donc refait un film évoquant une facette du football business, avec en toile de fond le club du PSG.

«Là, j’ai pleuré»

Dans les colonnes de L’Équipe, le réalisateur du film 4 Zéros, Fabien Onteniente, revient sur un élément du film qui était compliqué à obtenir : « Le PSG était assez timide au début et a commencé par me dire : la pelouse du Parc, ça va être injouable. On m'a envoyé au stade Jean-Bouin (situé en face) et là, j'ai pleuré. Ce n'est pas du tout le même visuel, le même ressenti, c'est une pelouse synthétique, avec du vert foncé. »

«Je ne pouvais pas parler du PSG»

« Je ne pouvais pas parler du PSG avec une pelouse pareille ! J'aime bien être dans l’exactitude, rappelle Onteniente. Dans ce film, tout est vrai, des rabatteurs du quartier à la multipropriété des joueurs. » Pour rappel, le film sortira dans les salles obscures à compter de ce mercredi 23 octobre.