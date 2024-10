Chants homophobes : Ils demandent des sanctions pour le PSG !

Jean de Teyssière

Lors de la belle victoire du PSG face à Strasbourg samedi soir (4-2), des chants homophobes adressés aux supporters de l’OM ont été entonnés par le Collectif Ultras Paris. Des propos qui ont choqué en Ligue 1 et qui pourraient être suivis de sanctions, puisqu’un lanceur d’alerte réclame des sanctions et l’identification des auteurs.

Après les chants homophobes entonnés au Parc des Princes, la LFP avait rapidement réagi, indiquant que « ces propos sont inacceptables alors même que l’ensemble du football professionnel travaille depuis plusieurs saisons pour bannir des stades les comportements et chants homophobes. » Une amende pourrait être adressée au PSG.

«Un truc très malsain» : Il balance sur Mbappé et le PSG https://t.co/UH4krKMaTg pic.twitter.com/HLwLmXn7sM — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Le PSG condamne ces chants

Ces actions de certains membres du CUP n’a pas été du goût de tout le monde, y compris du PSG, qui a communiqué à ce sujet dans L’Équipe : « Le Paris Saint-Germain réaffirme son engagement ferme contre toutes les formes de discrimination, y compris l'homophobie. Le club prend toutes les mesures nécessaires, avant et pendant les matches, pour s'assurer que le Parc des Princes reste un lieu inclusif pour tous. Nous travaillons activement à bannir les comportements discriminatoires et à promouvoir un environnement respectueux, où chaque supporter peut profiter du football en toute sécurité. »

Des sanctions demandées !

Mais l’affaire pourrait aller plus loin. Le lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le sport Rouge Direct, a lui aussi communiqué. Mais réclame« une condamnation des chants homophobes de ses supporters par le Paris Saint-Germain et l’annonce de sa coopération avec les forces de police pour identifier les auteurs, comme l’a fait immédiatement le club de Tottenham pour les mêmes raisons, le 29 septembre dernier. La priorité annoncée et martelée de Bruno Retailleau (ministre de l’Intérieur) est de 'rétablir l’ordre'. Nous l’invitons donc à faire respecter l’ordre et l’État de droit, et à faire connaître les dispositions qu’il compte mettre en œuvre, en lien avec la LFP et les clubs, en vue de prévenir et sanctionner les manifestations d’homophobie qui se produiront immanquablement lors du match OM-PSG le 27 octobre prochain. »