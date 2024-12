Le PSG jubile de cette révolution à 440M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison 2024-2025 restera dans les annales. Et pour cause, cette dernière aura été la première à composer sous un nouveau format pour la Ligue des Champions, qui se déroule désormais sous la forme d’un championnat. Président du PSG et de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi s’est félicité de cette nouvelle formule, permettant notamment de redistribuer 440M€ aux autres clubs.

Une véritable révolution. Désormais, la Ligue des Champions ne se disputent plus sous phases de groupes, mais bel et bien sous la forme d’un championnat. Une transformation majeure dans l’histoire du football européen, et qui procure de nombreux avantages, à en croire le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

« Plus de compétition, plus de surprises, plus d'implication »

Interrogé par MARCA à ce propos, le dirigeant qatarien, également président de l’ECA (Association Européenne des Clubs) est revenu plus en détail sur cette nouvelle formule de la C1 : « Je pense que c'est un format qui s'est beaucoup amélioré pour tout le monde. Vous voyez les classements, les médias, les fans... vous voyez les résultats de toutes les équipes : plus de compétition, plus de surprises, plus d'implication ».

440M€ redistribués grâce à la Ligue des Champions affirme Al-Khelaïfi

Surtout, ce dernier a affirmé que cela permettait une bien meilleure redistribution des richesses : « Et plus de clubs qui rêvent de jouer en Europe. Enfin, et tout le monde l'oublie, plus de solidarité - 440 millions d'euros par an - pour les équipes qui ne participent même pas aux compétitions », conclut le boss du PSG.