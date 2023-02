Le PSG frappé par une malédiction, ça continue

La rédaction

Depuis 2011 et l’arrivée des propriétaires qataris, la mission chaque année pour le PSG est de remporter la Ligue des Champions. Depuis plus de 10 ans, et une seule finale, perdue face au Bayern en 2020, le PSG n’a jamais réussi à remplir cette objectif, accumulant les immenses déceptions. Mais si le PSG n’y ait jamais parvenu, ses joueurs si, enchaînant les victoires et les exploits, à la lumière de celui réalisé par Angel di Maria face à Nantes avec la Juventus, signant un triplé en 16ème de finale de la Ligue Europa.

Plus précisément, ses anciens joueurs. La liste de ceux qui ont réussi à faire une belle campagne européenne après leur départ du PSG est longue comme le bras. En voici quelques uns qui ont été marquants.

Les premiers départs réussis

En 2013, après une première campagne de Ligue des Champions prometteuse, avec une élimination en quart de finale face au FC Barcelone, sans avoir perdu (1-1 puis 2-2, défaite à cause du but à l’extérieur), l’exode commence au PSG avec les départ de Carlo Ancelotti et Kévin Gameiro. Le premier file au Real Madrid tandis que le second rejoint le FC Séville. En 2014, le premier remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid, lors de la fameuse « décima » tandis que le second remporte le premier des trois titres consécutifs avec le FC Séville en Ligue Europa. L’an passé, Carlo Ancelotti a encore remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Coman et Ibrahimovic, les deux opposés

Après 2014, où le PSG commençait ses bras de fers face à Chelsea (défaite en quart de finale, 3-1 puis 0-2), Kingsley Coman, alors âgé de 18 ans file à la Juventus de Turin. Celui qui a été titré chaque saison depuis qu’il est devenu pro accède alors jusqu’en finale de la Ligue des Champions en 2015, lorsque le Juventus échoue face au FC Barcelone. Plus tard, en 2020, Kingley Coman marquera l’unique but de la finale de la Ligue des Champions opposant le Bayern Munich...au PSG.

Le grand Zlatan Ibrahimovic quitte le club en 2016 et file à Manchester United. Avant ce départ, son équipe avait disposé de Chelsea, le géant suédois rate un penalty face à Manchester City et précipite la fin de l’aventure du PSG lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. L’année suivante, avec les Red Devils, il remporte la Ligue Europa.

Tuchel et Silva, les plus marquants

Puis vient 2020 et ce terrible Final 8 qui voit le PSG de Tuchel et Thiago Silva se casser les dents face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, suite à but de Kingsley Coman. Le défenseur brésilien file à Chelsea en août 2020, suivi de près par Thomas Tuchel, limogé en décembre 2020. L’entraîneur allemand rejoint alors Chelsea, retrouve son capitaine du PSG et ensemble, éliminent tour à tour l’Atlético de Madrid, le FC Porto et le Real Madrid pour se retrouver à nouveau en finale, face à Manchester City. Un but de Kai Havertz plus tard, et les voilà vainqueurs de la Ligue des Champions, même pas un an après avoir quitté le PSG.

Les autres joueurs, pêle-mêle

En plus d’Angel di Maria qui a brillé avec la Juventus face à Nantes avec son triplé, on peut aussi citer Kévin Trapp, qui quitte le PSG en 2019 et qui remporte la Ligue Europa en 2022 avec l’Eintracht Francfort. Edinson Cavani, l’actuel meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts) quitte le PSG en 2020 pour s’engager avec Manchester United avec qui il est finaliste malheureux de la Ligue Europa, en 2021. En tout, depuis l’ère QSI, les joueurs et entraîneurs du PSG ayant quitté le club ont remporté 10 Coupes d’Europe (5 Ligue Europa et 5 Ligue des Champions).