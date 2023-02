Messi - Mercato : Il déclare la guerre au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de la Pulga, l'Inter Miami est plus que jamais en embuscade pour boucler un transfert XXL à 0€. D'ailleurs, Phil Neville - coach de la franchise de David Beckham - a affiché clairement sa volonté de s'offrir les services de Leo Messi à l'été 2023.

Arrivé en provenance du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, la Pulga fera ses valises et partira librement et gratuitement dans un nouveau club si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Le PSG prépare un transfert, l'Arabie Saoudite s'en mêle https://t.co/R8ZNQnfi0J pic.twitter.com/WslIq61mlL — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

L'Inter Miami est déterminée pour le transfert de Messi

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est toujours en pourparlers avec le clan Messi pour prolonger son numéro 30, et les discussions sont en bonne voie. Malgré tout, l'Inter Miami est toujours aussi déterminé à se muer en trouble-fête sur ce dossier. Lors d'un entretien accordé à The Times , Phil Neville - l'entraineur de la franchise de David Beckham - a affirmé qu'il voulait arracher Leo Messi au PSG à l'issue de la saison.

«Nous sommes intéressés par Lionel Messi»