EXCLU : Le vestiaire du PSG mécontent du mercato ? La réponse

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Avec la crise de résultat qui gagne le PSG, le journal L’Equipe indique qu’un mouvement de contestation grandit du côté du vestiaire. Les joueurs se plaindraient notamment des dernières recrues. Le 10 Sport fait la lumière sur ce point.

Quand les résultats sont là, tout va. Le PSG en a fait l’expérience pendant les six premiers mois de la saison 2022-2023. La bande à Mbappé a parfaitement réussi ses débuts, en Ligue 1 comme sur la scène européenne. Avec un groupe motivé, et particulièrement préparé (en vue de la Coupe du Monde '), Paris a enchaîné les bons résultats. Mais en 2023, patatras. La magie s’effrite et les premières tensions apparaissent.

EXCLU @le10sport : Le PSG n’a contacté aucun entraîneur Les noms de Tuchel et Mourinho ont été cités par nos confrères. Au PSG comme dans l’entourage de ces entraîneurs, même réponse : « C’est faux » https://t.co/roLRKTLSJR — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 17, 2023

Aucune plainte du vestiaire