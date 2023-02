Le PSG pète les plombs, ils vont le payer cher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu trois fois de suite, le PSG paye son mauvais début d’année 2023 mais aussi son mercato raté. La venue avorté d’Hakim Ziyech n’a toujours pas été digérée, à tel point qu’elle pourrait influer sur l’avenir de Neymar. Annoncé à Chelsea, le Brésilien pourrait ne pas y aller en raison des relations difficiles entre les deux clubs.

C’est sur une issue malheureuse que le PSG a bouclé son mercato hivernal. Après le départ de Pablo Sarabia, le club de la capitale espérait au moins faire venir un ailier droit afin de compenser le transfert de l’international espagnol. Hakim Ziyech était la piste privilégiée du PSG et le Marocain était tombé d’accord avec les dirigeants parisiens. Mais au dernier moment, le deal a capoté en raison d’un envoi de documents trop tardif.

Neymar déçoit

Et sur ce début d’année 2023, on voit que le PSG subit ce mercato manqué. L’effectif de Christophe Galtier est limité et les performances décevantes de Neymar n’aident pas. Absent des débats contre le Bayern Munich, l’international brésilien pourrait quitter Paris l’été prochain, des discussions auraient même eu lieu avec les dirigeants de Chelsea qui sont intéressés à l’idée de le faire venir. Mais les Blues pourraient subir le revers de la médaille.

Le PSG pourrait refuser de le vendre à Chelsea