Le PSG a signé «un joueur d’exception»

Le PSG a bouclé en novembre dernier la prolongation de contrat d'Achraf Hakimi, qui a signé un nouveau bail jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. Et Hervé Renard, son ancien sélectionneur national avec le Maroc, vante plus que jamais les qualités athlétiques d'Hakimi qu'il considère comme « un joueur d'exception ».

Le 21 novembre dernier, L'EQUIPE annonçait que le PSG avait tout réglé en coulisses pour la prolongation d'Achraf Hakimi, et le latéral droit marocain de 26 ans aurait donc signé un nouveau contrant le liant jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. Deux mois après, ce deal n'a toujours pas été officialisé par Hakimi et le PSG. Et en attendant qu'il le soit, l'ancien défenseur de l'Inter Milan continue de briller sous le maillot parisien.

« Un athlète exceptionnel et un joueur d'exception »

Hervé Renard, ancien sélectionneur national d'Hakimi avec le Maroc, se confie dans les colonnes du quotidien sportif sur les qualités athlétiques remarquables du numéro 2 du PSG : « Il a toujours eu cette capacité de vitesse, c'est inné. Il a la même pointe de vitesse que les attaquants. Ça en fait un athlète exceptionnel et donc un joueur d'exception », estime Renard.

« Antonio Conte lui a fait du bien physiquemen t»

Et l'ancien sélectionneur d'Hakimi estime que son passage à l'Inter Milan (2020-2021), juste avant son transfert au PSG, l'a métamorphosé physiquement : « Je me souviens, au début, du haut du corps, il était plutôt frêle, il avait 18 ans. Il s'est rempli, observe Renard. Aujourd'hui, quand je le vois, je perçois un athlète mature. Son passage avec Antonio Conte a dû lui faire du bien physiquement (rires) », ironise Hervé Renard.