Le «nouveau Thierry Henry» est annoncé au PSG !

En coulisses, le départ de Kylian Mbappé est acté depuis plusieurs mois, ce qui a permis au PSG de réfléchir à la meilleure solution pour le remplacer. Finalement, personne n'a été recruté pour compenser numériquement le départ du Bondynois. Mais un joueur explose cette saison : Bradley Barcola. Olivier Kapo lui trouve même des similitudes avec un certain Thierry Henry.

Depuis le début de saison, Bradley Barcola s'est imposé comme le successeur naturel de Kylian Mbappé au PSG. Grâce à ses sept réalisations, l'ancien Lyonnais est même le meilleur buteur de Ligue 1. Preuve de sa métamorphose, Barcola a déjà inscrit trois buts de plus que sur l'ensemble de la saison dernière. Et Olivier Kapo, ancien attaquant de l'AJ Auxerre, ne manque pas de s'enflammer pour l'ailier du PSG.

Kapo totalement fan de Barcola

« Il a la vitesse, le dribble, l’efficacité. Et, en plus, sa marge de progression est énorme. Après Mbappé, le PSG tient là un très grand joueur ! », s’enthousiasme l’ex-international français (9 sélections, 3 buts) dans les colonnes du Parisien, avant de trouver des similitudes entre Bradley Barcola et Thierry Henry.

«Il a la réussite devant le but, cette facilité un peu à la Thierry Henry»

« Il a la réussite devant le but, cette facilité un peu à la Thierry Henry. Il peut tirer au sol, en l’air. En un contre un, il va essayer de rentrer balle au pied. Il a toujours la tête levée, c’est un talent qu’il faut accompagner », ajoute Olivier Kapo.