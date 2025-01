Le futur Ballon d'or est déjà au PSG ?

Thomas Bourseau

Neymar et Kylian Mbappé, deux candidats au Ballon d'or ces dernières années, ont quitté le PSG. Néanmoins, le Paris Saint-Germain pourrait voir un autre joueur après Lionel Messi rafler le Ballon d'or en étant contractuellement lié au club de la capitale. Ce serait éventuellement le cas d'Ousmane Dembélé selon Ludovic Giuly si ce dernier arrivait à devenir un buteur régulier.

« Pour moi, il est l'un des meilleurs à son poste au monde, dans les critères du football. Alors, il doit le croire ». Voici le témoignage lourd de sens que Xavi Hernandez livrait au sujet d'Ousmane Dembélé en janvier 2023. L'ex-coach du FC Barcelone ne tarissait donc pas d'éloge à l'égard de son ancien attaquant qui a signé du côté du PSG à l'été 2023.

Osimhen au PSG ? 🤔 Un transfert à 75M€ qui pourrait chambouler l'avenir des Parisiens cet hiver ! Restez connectés pour les news.

➡️ https://t.co/DcsAh1Z0op pic.twitter.com/oF7l8wjHKf — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

«C’est un dribbleur incroyable, il a les deux pieds»

Au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a démontré au FC Barcelone qu'il avait bel et bien des qualités indéniables au vu de ses buts inscrits pendant les 1/4 de finale aller et retour de la dernière édition de la Ligue des champions. Cependant, il n'est pas encore un joueur prétendant au Ballon d'or. Mais il ne lui manque pas grand chose selon Ludovic Giuly. « Dembélé ? C’est un grand joueur, on est content de l’avoir en Ligue 1. C’est un dribbleur incroyable, il a les deux pieds, il a la vitesse ».

«Postuler pour un Ballon d’or»

« S’il avait cette finition, c’est sûr que ça serait l’un des grands joueurs de Ligue 1 et surtout de postuler pour un Ballon d’or ». a conclu Ludovic Giuly, ex-joueur du PSG et du FC Barcelone, en interview pour Téléfoot.