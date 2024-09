Le FC Barcelone file un coup de main au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG accueille Gérone au Parc des Princes (21h). Si Paris a bien préparé cette rencontre avec une victoire contre Brest (3-1), la formation espagnole ne peut pas en dire autant. Gérone a été giflée par le FC Barcelone ce dimanche (1-4), ce qui pourrait donner des indications au club parisien selon Julien Escudé.

La Ligue des Champions approche pour le PSG. Le club parisien, qui a hérité d’un calendrier relevé avec entre autres, l’Atlético de Madrid, Arsenal, le Bayern Munich, et Manchester City, va entamer sa campagne européenne ce mercredi soir avec la réception de Gérone au Parc des Princes (21h). Avec quatre victoires en autant de matchs cette saison, la formation de Luis Enrique est en grande confiance.

Gérone a coulé contre le Barça

Surtout que ce samedi soir, le PSG a une nouvelle fois confirmé sa belle dynamique en battant Brest (3-1) tout en reposant certains cadres. De l’autre côté, Gérone a sombré à domicile face au FC Barcelone ce dimanche après-midi (1-4). Pour l’ancien défenseur de Séville (2006-2012) Julien Escudé, le PSG va devoir se servir de l’exemple du Barça afin de faire très mal à la formation catalane mercredi. « La pression haute qu’a exercée le Barça pour essayer de bloquer la relance a été très efficace », a confié ce dernier auprès du Parisien.

« C’est une équipe qui prend beaucoup de risques et s’expose »

« Gérone est une équipe qui aime jouer, sortir de derrière, mais malgré sa qualité technique c’est une équipe qui prend beaucoup de risques et s’expose donc à ce type d’erreurs. Gérone est dans une phase un peu plus compliquée après une saison dernière énorme et inespérée. C’est une des équipes qui a le mieux joué au foot l’année précédente en Espagne. Mettre ça en place sur la durée avec des bons joueurs de première division mais qui peuvent commettre des erreurs, ça donne ce genre de matchs », conclut Escudé.