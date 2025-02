Kylian Mbappé, grosse tension avec l’entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dirigé par Luis Enrique la saison dernière au PSG, Kylian Mbappé ne semblait pas vraiment compatible avec les principes de jeu du technicien espagnol. Et un journaliste du Parisien assure d’ailleurs que l’attaquant de l’équipe de France irritait régulièrement le coach du PSG avec son manque d’efforts défensifs.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG en très bons termes avec sa direction. Mais la tension était également palpable sur le bord du terrain la saison passée entre la star français et son entraîneur, Luis Enrique, qui ne supportait pas que Mbappé ne fasse pas davantage de travail défensif au PSG.

« Il pouvait crisper Luis Enrique »

« Je ne pense pas que ce PSG aurait été plus fort avec Mbappé car dans le logiciel de Luis Enrique, c'est le collectif qui prime et non les individualités. Mbappé aurait-il pu se fondre dans ce moule ? La saison dernière est un élément de réponse et on a vu que l'absence de travail défensif de l'attaquant pouvait parfois crisper Luis Enrique qui attend de l'ensemble de son équipe une discipline et une rigueur tactique irréprochable », indique le journaliste du Parisien Adrien Chantegrelet dans un chat avec les internautes.

Plus de solutions sans Mbappé

L’entraîneur du PSG semble donc plus épanoui en disposant de plusieurs éléments polyvalents plutôt que d’une star dominante en attaque : « Luis Enrique veut générer le doute et disposer d'une multitude de solutions plutôt qu'une seule solution comme cela pouvait être le cas la saison passée avec Mbappé », précise le journaliste. Voilà qui est clair.