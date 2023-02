Kylian Mbappé a choqué le vestiaire du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Présent dans le groupe face au Bayern Munich alors qu’il était annoncé forfait, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains. Malgré son entrée en jeu, le PSG n’a pas pu éviter la défaite . Après la rencontre, l’international français a remobilisé ses troupes en prononçant un discours remarqué dans le vestiaire.

La lueur d’espoir nommée Kylian Mbappé n’aura pas suffi au PSG. Revenu de blessure beaucoup plus vite que prévu, l’attaquant français est entré en jeu à la 60ème minute, juste après l’ouverture du score du Bayern Munich. Mbappé aura marqué deux fois… en étant hors-jeu. Malgré tout, la star du PSG a apporté de la profondeur et a laissé passer un courant d’inquiétude dans les rangs munichois. Pas suffisant néanmoins pour que Paris aille chercher un match nul qui aurait remis tout le monde à égalité à trois semaines de la manche retour en Bavière.

«Chacun doit bien manger, bien dormir»

Pour Kylian Mbappé, pas question pour autant de tirer la sonnette d’alarme. Le numéro 7 du PSG est persuadé que Paris est toujours favori et a déjà la recette pour aller chercher la qualification à l’Allianz Arena. « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier », a déclaré Mbappé après la défaite du PSG.

«On n’est toujours pas Neymar» : le PSG se fait clasher https://t.co/BHuG5HWl51 pic.twitter.com/FF7CvjCsuK — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Le discours de patron de Mbappé