PSG : Mbappé de retour, il reçoit déjà un avertissement

Pas totalement rétablit de sa lésion à la cuisse gauche, Kylian Mbappé n’a pu disputer que 35 minutes mardi soir, lors du huitième de finale aller face au Bayern Munich (0-1). Le PSG a maintenant trois semaines pour préparer le match retour, ce qui devrait permettre à l’international français de retrouver la pleine possession de ses moyens. S’il avoue que sa présence est une menace, Julian Nagelsmann estime avoir les armes pour contrer Kylian Mbappé.

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives face à l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1), le Paris Saint-Germain était attendu ce mardi soir, en huitième de final aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Le club de la capitale a semblé inoffensif jusqu’à l’entrée de Kylian Mbappé, tout juste de retour de blessure et qui a remplacé Carlos Soler aux alentours de la 55e minute de jeu.

« Nous étions la meilleure équipe »

« C’est un premier pas, je suis content du résultat. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période. Nous étions la meilleure équipe, mais il y a un deuxième pas à faire à Munich. On aura la confiance avec nous. On a été dominateurs et on a été plus agressifs », a analysé Julian Nagelsmann en conférence de presse à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par Foot Mercato .

« Son entrée a réveillé les joueurs parisiens »