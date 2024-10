Kolo Muani - PSG : L'annonce troublante de Luis Enrique

Thomas Bourseau

Luis Enrique voulait faire de Gonçalo Ramos son attaquant de pointe indiscutable cette saison avant qu'il ne se blesse à la cheville dès la première journée de Ligue 1 au Havre comme L'Equipe l'a assuré cette semaine. Randal Kolo Muani aurait pu bénéficier de cette absence, mais l'entraîneur du PSG explore d'autres options et ne compte pas changer son fusil d'épaule.

Randal Kolo Muani est tout sauf un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du PSG. Et ce, quand bien même l'international parvient à se montrer décisif en équipe de France et qu'il dispose d'une opportunité en or depuis cet été avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid et la malheureuse blessure de Gonçalo Ramos à la cheville depuis la mi-août.

Kolo Muani se contente de miettes avec le PSG

Lors de ses deux dernières apparitions avec le PSG, Randal Kolo Muani a été remplacé dès la mi-temps du match nul concédé sur la pelouse de Nice avant la trêve internationale (2-2) et a dû se contenter de 10 petites minutes pendant le nul arraché face au PSV Eindhoven en Ligue des champions cette semaine (1-1). Luis Enrique lui préfère des milieux offensifs qui jouent un rôle de faux 9 au poste d'attaquant de pointe comme cela a été le cas avec Kang-In Lee ou Marco Asensio ces derniers temps. Lee était d'ailleurs aligné à cette position face à Arsenal et au PSV Eindhoven, les deux dernières sorties du Paris Saint-Germain en C1.

«Les entraîneurs doivent s'adapter aux situations. Je reste sur ma ligne»

De passage en conférence de presse ce samedi en marge du Classique à Marseille face à l'OM dimanche soir, Luis Enrique a fait passer un message subliminal. « Les entraîneurs doivent s'adapter aux situations. Je reste sur ma ligne. Je suis content des performances de mon équipe. Nous avons été meilleurs. J'ai différentes solutions pour jouer au poste de n°9 ». a confié l'entraîneur du PSG dans des propos repris par RMC Sport.