Mercato : Ronaldinho au coeur d’un rêve XXL au PSG

En 2003, le PSG vendait Ronaldinho au FC Barcelone pour près de 32M€. Un transfert réalisé pour des raisons économiques alors que le club de la capitale allait mal financièrement. Malgré cette obligation, ce départ du Brésilien en a attristé plus d’un, à commencer par Vahid Halilhodzic. Il faut dire que l’ex-entraîneur du PSG avait une grande idée en tête avec Ronaldinho.

Joueur du PSG de 2001 à 2003, Ronaldinho aura fait vibrer les fans parisiens. Mais pas assez longtemps ? Bien évidemment, le club de la capitale aurait aimé conserver le Brésilien plus longtemps, mais pour des raisons financières, il a fallu le vendre au FC Barcelone. Un départ de Ronaldinho qui a alors brisé le rêve de Vahid Halilhodzic.

« Mon rêve était d'associer Ronaldinho et Pedro Miguel Pauleta »

Dans un entretien accordé à Eurosport, l’ex-entraîneur du PSG a révélé le rêve qu’il avait en tête pour Ronaldinho. Vahid Halilhodzic a ainsi fait savoir : « Mon rêve était d'associer Ronaldinho et Pedro Miguel Pauleta. Mais malheureusement, on n'avait pas l'argent pour ça ».

« Je me suis senti trahi »

Les rêves de Vahid Halilhodzic ont alors été brisés avec cette vente de Ronaldinho. Un départ qui n’avait pas manqué de mettre en colère l’entraîneur du PSG à l’époque : « Au départ, on m'avait promis qu'il resterait. J'avais eu une discussion de trois heures, dans les locaux de Canal+, avec Ronnie. Lui voulait rester encore un an, mais sa famille, son frère et son agent faisaient tout pour qu'il parte ailleurs. A ce moment-là, je voulais même quitter le PSG car je me suis senti trahi ».