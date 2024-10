OM : Le vestiaire du PSG lâche ses vérités sur Rabiot !

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a pris tout le monde de court en septembre dernier. Personne n’avait imaginé une seule seconde que l’ancien du PSG puisse signer à l’OM. C’est pourtant ce qui est arrivé. Depuis, la pilule a du mal à passer chez les Rouge-et-Bleu, surtout vu l’importance qu’avait l’international français dans la capitale à l’époque.

La carrière d’Adrien Rabiot aurait pu être tellement différente. Formé au PSG, l’international français avait tout pour devenir l’enfant prodige du club de la capitale. Adoubé par les supporters et très apprécié en interne, le milieu de terrain d’aujourd’hui 29 ans aurait pu entrer dans la légende des Rouge-et-Bleu. Nasser Al-Khelaïfi lui vouait notamment une certaine admiration.

Adrien Rabiot critiqué au PSG, son avocat se lâche https://t.co/VQXELjoIxr pic.twitter.com/4m0pz70OxU — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Rabiot a trahi le PSG pour l'OM !

Le destin en a décidé autrement. Un désaccord concernant sa prolongation a provoqué un véritable clash entre Adrien Rabiot et le PSG. Résultat, le joueur français a quitté la formation parisienne pour rejoindre la Juventus en 2019. Et en septembre dernier, le natif de Saint-Maurice a fait le choix de signer à l’OM, prouvant que la rupture est totale au PSG.

«On sentait ce lien fort avec le club»

Depuis, la pilule a du mal à passer chez les Rouge-et-Bleu, surtout vu l’ampleur qu’Adrien Rabiot prenait au PSG et l'importance qu'il avait dans le vestiaire. « Il avait une grosse proximité avec les titis parisiens du club ou les joueurs français, comme Kurzawa. Forcément, on voyait un garçon attaché au maillot, il aimait raconter des anecdotes par rapport à ses années passées au centre de formation ou en équipes de jeunes. On sentait ce lien fort avec le club » a notamment indiqué un intime du vestiaire du PSG au Parisien. Le Classique de ce dimanche promet donc d’être spécial, que ce soit pour Adrien Rabiot ou les champions de France en titre.