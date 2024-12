Kolo Muani - PSG : Il craque totalement, «c’est un mercenaire»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la rencontre de Ligue Europa entre l'OL et l'Eintracht Francfort, plusieurs supporters du club allemand et journalistes ont évoqué l'opération Randal Kolo Muani, parti au PSG contre un chèque de 95M€ durant l'été 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce départ n'a pas encore totalement été digéré.

Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike n’ont jamais évolué ensemble. Pourtant, leur carrière est intimement liée. Durant l’été 2023, le PSG avait pensé à échanger Hugo Ekitike contre son compatriote, qui évoluait alors à l’Eintracht Francfort. Refus catégorique de l’ancien du Stade de Reims, qui, avec le recul, a payé cher cette décision. Il a fallu que Nasser Al-Khelaïfi discute directement avec le club allemand et accepte de claquer 95M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani. En Allemagne, le comportement du buteur tricolore reste en travers de la gorge.

Kolo Muani se fait dézinguer en Allemagne

Contacté par 20 Minutes, le compte Inside Eintracht a évoqué son amertume après l’opération Kolo Muani. « En 2023, il a longtemps prétendu vouloir rester à Francfort si l’Eintracht et le PSG ne parvenaient pas à un accord. Puis il a brutalement séché des entraînements et menacé de se mettre en grève. C’était un inconnu lorsqu’il est arrivé chez nous, il a grandi à l’Eintracht puis il est devenu Judas. Tout ce qu’il a fait pour nous est désormais oublié. Il est l’incarnation du mercenaire » a-t-il confié.

« C’est inespéré »

Mais l’Eintracht Francfort n’a pas perdu au change puisqu’un an plus tard, Ekitike acceptait de prendre la succession de Kolo Muani. « L’échange d’Ekitike contre Kolo Muani est bien sûr célébré ici. Nous avons à présent le meilleur joueur plus 70 millions d’euros nets, c’est inespéré » a souri le compte allemand, qui compte plus de 17 000 abonnés sur X. Alors que Kolo Muani peine à s'imposer au PSG, Ekitike enchaîne les titularisations, et les buts.