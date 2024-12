Mbappé - Messi : Le PSG lui a offert un cadeau unique !

Thomas Bourseau

Le PSG a été pendant une grosse décennie un repère de stars. Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été les dernières à plier bagage entre 2023 et cette année. La MNM a été perçue comme étant une offrande inédite du point de vue d’Hugo Ekitike pour sa progression bien que le buteur français ait avoué ne pas l’avoir initialement ressenti de la sorte.

Kylian Mbappé signait au PSG à 18 ans contre un chèque de 180M€ pour l’AS Monaco. Directement, celui qui devenait champion du monde un an plus tard avec l’équipe de France, était intégré au onze de départ du Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike n’a certainement pas eu la même chance au moment de son arrivée au PSG à 20 ans en 2022.

Et pour cause, Kylian Mbappé se mettait en travers de sa route, à l’instar de Neymar et de Lionel Messi, rien que ça. Ce qui a entravé la progression d’Hugo Ekitike au PSG et a finalement précipité son départ pour l’Eintracht Francfort au cours du dernier mercato hivernal. Néanmoins, il ne pensait pas à apprendre de ces trois joueurs d’exception initialement.

En interview pour TNT Sports relayée par Eurosport, Hugo Ekitike a confié qu’avec du recul, le PSG l’avait régalé en ce sens car le club parisien lui a permis de côtoyer aux entraînements Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« Mais c'est maintenant, après avoir passé beaucoup de temps chez moi à devoir réfléchir sur ce qui s'est passé que j'ai compris que j'ai eu la chance d'être à un endroit où personne n'a été. Je suis toujours en quête d'apprentissage. J'ai la soif d'apprendre. Je me suis rendu compte qu'au final, j'avais peut-être passé un an et demi à observer, à voir les meilleurs joueurs du monde faire leurs gammes à l'entraînement et même en match. Parfois de près, parfois d'un peu plus loin ».