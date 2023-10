Ils galèrent au PSG, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer dans le secteur offensif, le PSG bouclait plusieurs arrivées dont celles d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Les deux joueurs parisiens rencontrent néanmoins quelques problèmes dans le jeu pour le moment, que ce soit sous les ordres de Luis Enrique ou de Didier Deschamps en sélection. Ces derniers feraient notamment face à une certaine pression depuis leur transfert dans la capitale.

Cet été, le PSG a enflammé le mercato. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer, dont celles d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani. Cependant, les deux joueurs rencontrent néanmoins quelques problèmes dans le jeu depuis leur transfert. Et on saurait désormais peut-être pourquoi.

Il échappe au PSG et annonce la date de son transfert ? https://t.co/ds4VBmMJyk pic.twitter.com/BsxhZyJx3Z — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Les 90M€ lâchés par le PSG pèsent sur Kolo Muani

Comme le rapporte Le Parisien , la Coupe du monde au Qatar a sans doute mis Randal Kolo Muani sur les devants de la scène un peu trop rapidement. De plus, le montant de son transfert (90M€) lui collerait une sorte d’étiquette dans le dos. Les nombreux regards posés sur lui l’obligent presque à empiler les buts avec le PSG. Les grandes attentes autour de Randal Kolo Muani n’aideraient pas vraiment l’attaquant de 24 ans.

Dembélé, une pression supplémentaire pour son premier but

Ousmane Dembélé, de son côté, aurait un autre souci. L’ancien du FC Barcelone aurait presque fait de son premier but au PSG une obsession. Sa première réalisation lui trotterait dans la tête, au point de devenir un blocage. Reste maintenant à voir si Ousmane Dembélé se sentira plus libéré une fois qu’il aura franchi cette étape sous ses nouvelles couleurs. À suivre...