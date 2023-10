PSG : Riolo dénonce un problème avec Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de capitaine de l'équipe de France depuis maintenant plusieurs mois, Kylian Mbappé ne souhaite pas se présenter en conférence de presse en raison de son avenir incertain du côté du PSG, sur lequel il refuserait de s'exprimer. Et cette situation n'est pas concevable aux yeux de Daniel Riolo...

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l'issue de la saison, et son avenir dans la capitale semble donc plus que jamais s'assombrir. Une situation particulière sur laquelle le capitaine de l'équipe de France refuse visiblement de prendre la parole, lui qui esquive en boucle toutes les conférences de presse en sélection nationale depuis plusieurs mois. Et cette situation interpelle les observateurs...

Mbappé hallucine à cause de la Coupe du monde de Rugby ! https://t.co/NDCyZDr80Y pic.twitter.com/rlQf9do347 — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

« Il doit venir parler »

Sur les ondes de RMC Sport dans l'After Foot, Daniel Riolo a livré un point de vue tranché à ce sujet : « Je me souviens qu’on se plaignait des conférences de presse d’Hugo Lloris… qui était vraiment l’anesthésiste. Donc, Mbappé qui parle bien, qui a toujours une bonne analyse. On avait le droit de penser que ça allait être enfin mieux. Le fait qu’il refuse de parler alors qu’il a tout fait pour être capitaine, et bien je trouve qui lui manque une partie de sa mission et de sa fonction. Qu’il soit le patron à l’intérieur, que les joueurs l’écoutent, qu’il soit super sur le terrain c’est bien. Mais il doit venir parler », estime l'éditorialiste de RMC .

Riolo veut voir Mbappé en conf