Critiquée, cette star du PSG vide son sac

Amadou Diawara

Eliminée dès les quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar, la sélection brésilienne n'est pas épargné par les critiques ces derniers mois. Après le nul contre le Venezuela, la Seleção va se frotter à l'Uruguay ce mercredi. Avant le coup d'envoi de cette rencontre, Marquinhos a tenu à répondre aux détracteurs de son équipe.

Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Brésil est tombé dès les quarts de finale à l'issue de la séance des tirs aux buts, et ce, face à la Croatie. Depuis, la Seleção a manqué plusieurs rendez-vous. En effet, la bande à Neymar s'est inclinée face au Maroc (25 mars, 2-1) et au Sénégal (20 juin, 2-4) avant d'être tenu en échec par le Venezuela (13 octobre, 1-1). Alors que le Brésil est sous le feu des critiques ces derniers mois, Marquinhos a tenu à faire passer un message fort avant le déplacement en Uruguay de ce mercredi.

Luis Enrique n’en veut pas, un joueur du PSG va partir ? https://t.co/LHeRiYyjFL pic.twitter.com/kSCmfZzqqu — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

«Le football apporte aussi des moments difficiles»

« Le football suscite l'émotion, le bonheur, les sentiments des gens. C'est pour cela que le football est si important et si merveilleux. Il apporte tant de joies et de surprises, mais aussi des moments difficiles. Et nous, dans le vestiaire, nous devons savoir gérer ces hauts et ces bas, ne pas laisser l'euphorie nous faire perdre pied. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser les moments difficiles, les critiques et les mauvaises passes nous faire perdre notre confiance et la direction que nous voulons donner à nos objectifs », a confié Marquinhos en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Nous savons où nous voulons aller»