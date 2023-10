Luis Enrique n’en veut pas, un joueur du PSG va partir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté par le PSG à l’été 2021, Carlos Soler fait partie des erreurs de casting du premier mercato de Luis Campos, et la situation de l’international espagnol ne s’est pas arrangée malgré l’arrivée de son ancien sélectionneur Luis Enrique. Ce qui pourrait l’amener à plier bagage en janvier à quelques mois de l’Euro.

Apparu à 31 reprises en Ligue 1 la saison dernière pour 14 titularisations, Carlos Soler espérait profiter de l’arrivée de son ancien sélectionneur Luis Enrique et des départs de Lionel Messi et Neymar pour enfin lancer réellement son aventure parisienne, mais l’Espagnol est toujours en grande difficulté au PSG et ne parvient pas à convaincre. De quoi l’inciter à plier bagage ?

Carlos Soler prêt à quitter le PSG en vue de l’Euro

Comme l’explique OK Diario , Luis Enrique ne compte pas sur le numéro 28 du PSG comme en témoignage son utilisation, Carlos Soler ayant disputé 6 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de son ancien sélectionneur pour une seule titularisation. Et de son côté, le milieu offensif de 26 ans voudrait prendre le large à quelques mois de l’Euro, un événement auquel il souhaite participer.

L’Atlético de Madrid sur les rangs ?